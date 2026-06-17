Mondiali, Argentina-Algeria 3-0: Messi fa tripletta e diventa il miglior marcatore di sempre

© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005
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Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un Mondiale (16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist) ed esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Lionel Messi all'esordio nel Mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre della competizione a quota 16 gol insieme a Miro Klose.
Una prestazione pazzesca che proietta la Pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo: il primo sigillo al 17' del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60mila sugli spalti.
I campioni del mondo in carica sono ripartiti esattamente da dove avevano lasciato 4 anni fa e hanno mandato un messaggio al mondo: Messi sta benissimo e vuole un'altra Coppa.
"Mi rende molto felice aver vissuto tutto ciò che mi è capitato nella vita. Quello che sto vivendo ora è la ciliegina sulla torta", ha affermato Messi dopo la partita. "Sono molto felice e grato per questo gruppo meraviglioso. Mi sto godendo ogni momento".
"Avere Leo è un vantaggio per il modo in cui guida il gruppo e lo trascina in avanti. Per quello che rappresenta", ha spiegato Rodrigo De Paul. "Non gli interessano i record individuali. Mette il gruppo al primo posto e per noi è qualcosa di straordinario". "Non ho parole per Leo. Cosa posso dire? È incredibile", le parole del commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni.