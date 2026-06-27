Argentina, le ultime verso la Giordania: Messi riposa, c'è Nico Paz

Alle 4:00 italiane, l'Argentina affronterà la Giordania per l'ultima gara del gruppo J. I campioni del mondo in carica sono già certi del primo posto nel girone e il ct Scaloni cambierà qualcosa nella formazione titolare. Lionel Messi dovrebbe partire dalla panchina per gestire forze ed energie in vista dei sedicesimi e al suo posto ci sarà Julian Alvarez. A centrocampo sarà rivoluzione con Palacios, Paredes, Lo Celso e Nico Paz candidati a partire titolari. Tra i pali ci sarà ancora il Dibu Martinez.