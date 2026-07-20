"Argentina aiutata dai corrotti dalla Fifa", spunta il like di Cristiano Ronaldo

Nel video, Rodriguez afferma che "l'Argentina doveva essere eliminata già da 5 partite, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti". Il contenuto è precedente alla finale Spagna-Argentina, infatti la presentatrice dice: "Non ho paura dell'Argentina, ma di Infantino. Non giocheremo solo contro l'Argentina, ma contro tutta la Fifa che vuole dare il Mondiale a Messi come accaduto 4 anni fa in Qatar".