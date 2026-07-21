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MONDIALI 2026

Argentina sconfitta, ma onorata: che festa a Buenos Aires

21 Lug 2026 - 09:33
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Accoglienza con i massimi onori per l'Argentina, nonostante la sconfitta nella finale dei Mondiali. Messi e compagni sono stati accolti da una marea di persone al loro rientro a Buenos Aires.

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