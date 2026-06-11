Messico, una vittoria che non cancella i difetti: con le big sarà durissima. Sudafrica troppo rinunciatario

Unico vero benefit: i tre punti. Il Messico se li prende e li mette da parte, saranno utili per provare ad andare avanti. Il ct Javier Aguirre però avrà da lavorare nel ritiro, perché la prestazione della squadra non è stata di quelle che garantiscono fiducia per il futuro. Una vittoria apparentemente netta, ma in discussione fino a quando i padroni di casa sono rimasti in parità numerica, nonostante una differenza tecnica evidentissima, un atteggiamento tattico colpevolmente passivo dei sudafricani, una serie di errori che aspettavano solo di essere famelicamente addentati e trasformati in gol. Tutto questo è successo solo in parte, con un regalo sfruttato del primo tempo e un'azione ben costruita nel secondo. Il sufficiente per schiacciare il Sudafrica, troppo poco per affrontare altre squadre, soprattutto quando si commettono errori difensivi come quello che nel recupero è costato il cartellino rosso a Cesar Montes.