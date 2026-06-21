Accadde oggi: il 21 giugno 1998 va in scena al Mondiale di Francia il primo storico match Stati Uniti-Iran

Le tensioni elevatissime furono gestite nel 1998 con estrema cura e attenzione da parte di tutte e due le delegazioni sportive: Steve Sampson e Jalal Talebi, allenatori in carica di Stati Uniti e Iran, si conoscevano personalmente e lavorarono insieme per depoliticizzare e ammorbidire l'atmosfera, sia pre, che durante, che post partita. Bill Clinton, in quel momento Presidente degli Stati Uniti, registrò un messaggio di pace invitando tutti a prendere il match come ciò che era, cioè una partita tra due squadre che si confrontano sportivamente.