Abodi risponde alla battuta di Infantino: "Voglio parlarci, quanto letto mi lascia perplesso"

12 Giu 2026 - 17:48
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© italyphotopress

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"Voglio sentirlo, quanto letto mi lascia perplesso". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta la battuta del presidente Fifa, Gianni Infantino, che parlando ad una tv brasiliana dell'ipotesi di ampliare a 64 le partecipazioni al mondiale ha detto che 'forse così l'Italia si qualificherà. Chissa', magari con 208'. "Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono per capire compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto", ha concluso.

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