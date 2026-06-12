Abodi risponde alla battuta di Infantino: "Voglio parlarci, quanto letto mi lascia perplesso"

"Voglio sentirlo, quanto letto mi lascia perplesso". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta la battuta del presidente Fifa, Gianni Infantino, che parlando ad una tv brasiliana dell'ipotesi di ampliare a 64 le partecipazioni al mondiale ha detto che 'forse così l'Italia si qualificherà. Chissa', magari con 208'. "Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono per capire compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto", ha concluso.