Mondiale per Club: Real a caccia del riscatto

Dopo il non esaltante pareggio per 1-1 con l'Al Hilal condito da un rigore fallito nel recupero, il Real Madrid torna in campo per il Mondiale per Club e lo fa senza Mbappé, che salterà la sfida con il Pachuca nel gruppo H a causa di una gastroenterite acuta. Un problema in più per Xabi Alonso, che non può sbagliare contro i messicani. Le due squadre si ritrovano di fronte sei mesi dopo la finale di Coppa Intercontinentale vinta dai blancos grazie proprio all'ex Monaco, a Rodrygo e a Vinicius (su rigore): un netto 3-0 che gli spagnoli sperano di poter ripetere a Charlotte, perché il pari contro Inzaghi ha leggermente complicato i piani del Real. Tutto è però ancora nelle loro mani: con due vittorie, volano agli ottavi incrociandosi col girone G, quello della Juventus e del Manchester City.