Notturna S.Giovanni, doppietta keniana corsa Firenze

A Firenze doppietta keniana, al maschile con Jakob Kipkorir Kosgei e al femminile con Mercy Jebichiin, per la 85/a Cetilar run Notturna di San Giovanni, seconda manifestazione podistica più antica d'Italia, organizzata da Maratona di Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze. Duemila i partecipanti tra la gara competitiva e la camminata, o corsa, della 4 km aperta a tutti. Jakob Kipkorir Kosgei (G.S.Orecchiella Garfagnana) ha vinto in 29'49" con arrivo in volata davanti al connazionale Boniface Fundi Njiru (Atl. Libertas Orvieto) che chiude a solo un secondo di distanza in 29'50". "Sono felice di aver vinto, è la mia prima gara a Firenze e fa davvero molto caldo, sono emozionatissimo", ha commentato il vincitore. Il primo italiano è Vincenzo Grieco (Atl. Castello) e si classifica in terza posizione in 31'27". Per Vincenzo lo stesso piazzamento della passata edizione, solo leggermente più lento in quanto concluse in 31'04". Per la gara femminile la 23enne Mercy Jebichii (Atl. Gran Sasso Teramo) ha vinto in 35'40. Subito alle sue spalle si piazza Margherita Voliani, portacolori dell'Atletica Unicusano Livorno, a soli 4 secondi di distacco in 35'44". Podio completato dall'italiana Mohamud Hodan Mohamed (Atl. Castello) in 36'13". Provata dalla temperatura e molto emozionata, il commento della vincitrice: "Sono entusiasta, è una serata molto calda ed è la mia prima partecipazione a Firenze, felicissima di aver vinto".