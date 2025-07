Ciclismo: Merckx in ospedale, serve nuova operazione all'anca

Edddy Merckx è ricoverato in ospedale da domenica ad Anversa per un ulteriore intervento chirurgico all'anca, secondo fonti vicine alla leggenda del ciclismo. Il belga soffre di complicazioni legate a una protesi d'anca, in seguito a una caduta in bicicletta lo scorso dicembre. Una prima sostituzione in titanio non ha avuto successo, così come un nuovo tentativo con una protesi cementata. Il cinque volte vincitore del Tour de France aveva anche sviluppato un'infezione cutanea che ha richiesto un intenso trattamento antibiotico. Ora, si prevede che Merckx rimarrà ricoverato per almeno dieci giorni.