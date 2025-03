Mondiale per Club, l'Inter Miami sogna un attacco Messi-Cristiano Ronaldo

L'Inter Miami sta pensando di realizzare uno dei più grandi sogni di ogni appassionato di calcio, quantomeno degli ultimi 20 anni: un attacco composto da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo! L'occasione per il clamoroso incastro si presenterebbe nella prima edizione del Mondiale per Club in programma negli Usa a metà giugno (e che sarà trasmesso anche da Mediaset), in cui il suo Al Nassr non è tra le squadre qualificate visto che per l'Arabia ci sarà l'Al Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly.