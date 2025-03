Mondiale per Club, Guardiola: "Bonus in caso di vittoria? Quest'anno non ci meritiamo niente"

Spesso sembra semplicistico ridurre la crisi di una squadra all'assenza di un giocatore ma, nel caso in cui il calciatore in questione è il Pallone d'Oro in carica, si fa un po' meno fatica a crederci. Una delle principali ragioni dei problemi del City in questa stagione è stata l'assenza di Rodri, a causa della rottura del legamento crociato anteriore avvenuta il 22 settembre. Il centrocampista spagnolo, perno fondamentale del City, spera di tornare prima della fine della stagione. A Guardiola è stato chiesto se c'è una possibilità che l'ex Ateltico Madrid possa essere in forma in tempo per la Coppa del Mondo per club. "Non lo so. Vorrei. Spero. Il suo infortunio è, dicono i dottori, di 7 mesi e mezzo, 8 mesi. Sono passati 6 mesi, 6 mesi e mezzo. Si sta già comportando molto bene in campo, ma giocare una partita vera è molto diverso. Vedremo. Passo dopo passo. Mi affido molto alla sua parola, ma a ciò che dicono i dottori, a ciò che dicono i fisioterapisti, e (il City non dovrebbe) puntare alla Coppa del Mondo (per club) e poi perderlo per molti, molti mesi di nuovo. Dobbiamo essere sicuri che stia bene".