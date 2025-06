Mondiale per Club: Fluminense e Dortmund con le spalle al muro

Mentre l'Inter si prepara a sfidare il River Plate nella notte per blindare la qualificazione agli ottavi, nel gruppo F ci si gioca tutto alle ore 21. Le gare della serata sono Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns-Fluminense, che definiranno la classifica di un girone imprevedibile ed equilibrato. Il Bvb sin qui non ha affatto impressionato, venendo messo in crisi per ampi tratti sia dal Flu che dai sudafricani: pari contro Cano e compagni, soffertissimo successo per 4-3 sui Sundowns. Risultati che hanno scritto una classifica cortissima, coi gialloneri e il Flu a quota 4, tallonati dal Mamelodi (3): già eliminato invece l'Ulsan Hyundai (0). Sulla carta la qualificazione del Borussia Dortmund appare scontata, visto che sfida proprio l'ultima del girone, ma in questo torneo non dire mai. La difesa dei ragazzi di Kovac è fragilissima, l'hanno dimostrato in varie occasioni, mentre l'attacco deve ancora ingranare. Ottimi segnali da Guirassy e Jobe Bellingham contro i sudafricani, mentre Gittens è virtualmente out: vicinissima la cessione al Chelsea.