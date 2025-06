Tennis: Musetti pronto al rientro, si allena a Wimbledon

Lorenzo Musetti si prepara al rientro in campo dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro, venti giorni fa, nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. L'azzurro si allena in queste ore sui campi di Wimbledon, che lo scorso anno lo vide arrivare per la prima vota a una semifinale Slam. Nuova sessione di allenamento sull'erba londinese anche per Sinner, che dopo l' 'esibizione' con Aryna Sabalenka ha giocato con Dimitrov sui campi dell'Aorangi Park, incrociando prima di scendere in campo Novak Djokovic, impegnato anche lui nella preparazione del torneo londinese.