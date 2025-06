Mondiale per Club: il Flamengo pareggia con Los Angeles nell'ultimo turno

L'ultima giornata del gruppo D della fase a gironi del Mondiale per Club rappresentava un'autentica passerella per il Flamengo, primo anche in caso di ko per quella vittoria nello scontro diretto col Chelsea. Il Mengão colpisce quattro traverse e rischia dopo la rete di Bouanga (83'), ma riesce subito a raddrizzare la sfida con Wallace Yan (85'): Pari per 1-1, Flamengo a quota 7 punti e imbattibilità mantenuta per Filipe Luis, che sfiderà il Bayern.