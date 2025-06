Mondiale per Club: il Chelsea vola agli ottavi, Maresca sfiderà il Benfica

Non ci sono sorprese nel gruppo D: il Chelsea sconfigge 3-0 l'Esperance Tunis e si prende il secondo posto. Enzo Maresca è sicuro di sé e cambia: riposano Cucurella, Pedro Neto, Palmer, James, Caicedo e il portiere Sanchez. Subito una chance per i Blues con Badiashile, poi l'Esperance si compatta e cerca di sfruttare gli spazi lasciati liberi dai rivali. Il Chelsea è lento e prevedibile, ma Meriah deve salvare la linea su Dewsbury-Hall. Succede poi di tutto nel recupero, coi due gol del Chelsea: Enzo Fernandez serve gli assist per Adarabioyo (48' pt) e Delap (50'), Blues al riposo sul 2-0. Nella ripresa Kanzari rimescola le carte, ma ormai la gara è sfuggita dalle sue mani. I londinesi si limitano a controllare, invocano senza esito un rigore nei minuti finali e portano a casa una comodissima vittoria facendo anche entrare i giovani. Nel recupero uno di questi, Tyrique George, sigla il 3-0 finale al 96'. Il Chelsea conquista dunque il secondo posto con 6 punti e gli ottavi: Maresca sfiderà il Benfica. Era impossibile, infatti, superare il Flamengo in virtù dello scontro diretto perso 3-1. Nulla da fare per l'Esperance Tunis che, seppur giocando con coraggio, esce di scena e chiude con tre punti.