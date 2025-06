Mondiale per Club: Flamengo-Chelsea alle 20 su Italia 1, nella notte il Bayern

GRUPPO C: IL BAYERN A CACCIA DEGLI OTTAVI

Apre la giornata di gare un match che, sulla carta, è estremamente squilibrato. I semiprofessionisti dell'Auckland City, reduci dal 10-0 contro il Bayern Monaco, giocheranno ancora abbottonati e coperti nella speranza di evitare un'altra goleada contro il Benfica. Gli encarnados hanno fornito un'ottima prestazione contro il Boca Juniors, pareggiando 2-2 in rimonta, pur chiudendo in dieci. Non ci sarà il Gallo Belotti, squalificato, dunque mancherà il ricambio di Pavlidis: il greco vuole continuare la sua grande stagione e sogna una big. Ai suoi lati ci saranno Di Maria e Bruma, panchina iniziale per Akturkoglu. Kokcu insidia Renato Sanches, intoccabili Aursnes e Florentino: non ci aspettiamo grandi cambi. I portoghesi apriranno la giornata alle 18, il Bayern Monaco la chiuderà alle 3 (ora italiana) contro il Boca Juniors. Musiala e compagni, dopo la tripletta di quest'ultimo da subentrante e la scorpacciata di gol, vogliono chiudere i giochi-qualificazione: con un'altra vittoria avrebbero gli ottavi in tasca, a prescindere dall'ultima giornata. Contro gli xeneizes sono favoriti, ma non va sottovalutato l'impeto delle sudamericane: per loro, questo Mondiale è una grandissima occasione di rivalsa. Mancheranno però Ander Herrera e Figal, squalificati per quattro turni dopo il caos col Benfica.