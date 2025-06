Mondiale per Club: capolavoro Botafogo, battuto il Psg. Si riapre tutto nel gruppo B

SEATTLE SOUNDERS-ATLETICO MADRID 1-3

L'Atletico Madrid riparte e si rimette in carreggiata, sconfiggendo 3-1 i Sounders: Simeone riaggancia così il secondo posto e potrà giocarsi tutto col Botafogo. C'è solo una squadra in campo sin dai primissimi minuti, coi colchoneros che vogliono lavare l'onta del poker subito dal Psg. Sorloth impegna subito Frei, paro per Julian Alvarez al 9'. Passa un minuto ed ecco la rete, meritatissima per Simeone e i suoi: è suo figlio Giuliano a servire l'assist per Barrios, che calcia di prima e insacca l'1-0 al 10'. L'Atletico non si ferma e rischia la goleada sui Sounders, evitata solo da Frei e dagli errori di Sorloth sottoporta. Un solo squillo per Seattle di fronte al pubblico casalingo del Lumen Field, con Oblak decisivo per fermare Musovski. Nella ripresa gli statunitensi vengono subito colpiti al 46', su azione da corner: mischia in area e tap-in di Witsel. Rusnak accorcia dopo tre minuti, ma al 54' i giochi sono chiusi: Sorloth prolunga sul secondo palo, Barrios insacca il 3-1. Una prestazione strepitosa del centrocampista e prodotto del vivaio, schierato quest'oggi da esterno sinistro e sempre nel vivo del gioco. È doppietta per lui, liberato da Koke-De Paul per ciò che riguarda i compiti difensivi, e i biancorossi rischiano anche il poker: nuovo palo per Julian Alvarez. Nel finale i colchoneros rischiano qualcosa, con Minoungou che si vede annullare una rete. Simeone si copre con Molina e anestetizza, di fatto, la gara negli ultimi minuti. Vincono 3-1 i biancorossi, che salgono a tre punti e rientrano in gioco per la qualificazione. Sounders praticamente out da tutto.