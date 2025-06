Mondiale per Club: il Palmeiras piega 2-0 l’Al Ahly e centra la prima vittoria

LA PARTITA

Reduci entrambi da un pareggio per 0-0 rispettivamente contro il Porto e l’Inter Miami, il Palmeiras e l’Al Ahly si affrontano al MetLife Stadium, in New Jersey. Il primo tempo non regala particolari emozioni tra le due formazioni e, allora, a creare un po’ di suspence al 37’ ci pensa il Var. L’arbitro Anthony Taylor espelle infatti inizialmente Raphael Veiga dopo un intervento a gamba tesa su Zizo, ma il direttore di gara viene richiamato al monitor dai colleghi e cambia in giallo il colore del cartellino. Il Palmeiras resta quindi in undici e a inizio ripresa passa in vantaggio: un autogol di Abou Ali al 49’ regala infatti l’1-0 ai sudamericani. Passano dieci minuti e il Flaco Lopez sigla il raddoppio per il Palmeiras, con il match che viene poi sospeso improvvisamente al 63’ per un’allerta meteo. Una grossa perturbazione in arrivo sull’area di East Rutherford spinge le autorità di competenza a far rientrare le squadre negli spogliatoi e tutti i tifosi ad abbandonare i propri seggiolini e a spostarsi nella pancia dello stadio. Fortunatamente non accade nulla e l’allerta rientra dopo circa tre quarti d’ora di stop, permettendo alle squadre di tornare in campo e portare a termine la gara. Il Palmeiras riesce quindi a difendere il 2-0 costruito prima della lunga pausa e a portarsi a 4 punti nel Gruppo A, lasciando invece l’Al Ahly fermo a uno.