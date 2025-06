Mondiale per Club FIFA 2025: i nuovi acquisti che faranno l’esordio negli USA

Tra le prime squadre a muoversi per il Mondiale per Club è stato il Real Madrid, che ha definito prima l’acquisto di Trent Alexander-Arnold poi l’affare Huijsen. Per il terzino inglese è servito un indennizzo di quasi 15 milioni di euro per anticipare il suo arrivo, precedentemente previsto il primo luglio a parametro zero. Grandi protagoniste sono state le due squadre inglesi, il Chelsea e il Manchester City, che negli USA si presenteranno con tre nuovi acquisti. A disposizione di Enzo Maresca ci sarà un rinforzo per reparto, il difensore classe 2005 ex Strasburgo Mamadou Sarr, l’esterno 20enne Dario Essugo proveniente dallo Sporting Lisbona e l’ex Ipswich Liam Delap, centravanti acquistato per 30 milioni di sterline. Il City ha invece speso 40 milioni per il terzino ex Wolverhampton Ait-Nouri, quasi 60 milioni di euro per Tijjani Reijnders dal Milan e ha chiuso anche per Rayan Cherki, trequartista proveniente dal Lione per 35 milioni più bonus. E le italiane? La Juventus ha solo lavorato per la conferma di Kolo-Muani e il riscatto di Kelly, mentre l’Inter metterà a disposizione di Chivu il centrocampista croato Petar Sucic e l’esterno brasiliano Luis Henrique. Alcune big europee come Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Paris Saint Germain hanno deciso di non chiudere operazioni per il Mondiale per Club. Una sola operazione invece per il Bayern Monaco, che dopo aver trovato l’accordo con Jonathan Tah per l’arrivo a parametro zero dal primo luglio, ha versato un indennizzo nelle casse del Bayer Leverkusen per avere a disposizione il centrale classe 1996 già nel Mondiale americano. Farà il suo esordio con la nuova maglia negli USA anche Jorginho, l’ex Napoli e regista della Nazionale ha salutato l’Arsenal e giocherà con il Flamengo. Occhi puntati infine sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che cerca un centravanti nelle prossime ore e che a breve potrebbe accogliere Angelino, prossimo a dire si all’offerta araba con la Roma pronta a cederlo per poco meno di 25 milioni di euro.