Mondiale per Club FIFA 2025: 20 cose che (forse) non sai

Il Mondiale per Club a 32 squadre è atteso con grande eccitazione dalla FIFA e dagli appassionati di calcio di tutti gli Stati Uniti. Decine tra le migliori squadre di tutto il mondo, qualificate per aver trionfato a livello continentale oppure per aver avuto un rendimento ottimale nelle ultime quattro stagioni, si affrontano per un solo obiettivo: il trono globale del pallone. Un torneo visibile anche su Mediaset con la migliore partita quotidiana trasmessa in chiaro.