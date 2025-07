Gyokeres è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal, ma lo svedese ha rivelato: "C’erano altre ottime opzioni, anche in Inghilterra e in Italia, ma alla fine ho scelto i Gunners". Su di lui c'era stato l'interesse della Juventus, ma poi l'attaccante si è trasferito dallo Sporting Lisbona a Londra per 63 milioni di euro + 10 di bonus.