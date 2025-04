Le tasse Usa minacciano i ricavi del Mondiale Club: la Fifa tratta con Trump

La Fifa ha ottenuto esenzioni da una serie di tasse per le partite della Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, con le nazioni partecipanti esentate da molte tasse comunali, statali e sulla vendita dei biglietti, ma con il calendario della Coppa del Mondo per Club predisposto con un preavviso più ravvicinato, non è stata in grado di ottenere un'esenzione simile. La Fifa sta insistendo per una soluzione che garantisca a tutti un trattamento equo e si ritiene fiduciosa di riuscirci, avendo compiuto grandi sforzi negli ultimi mesi per avvicinarsi ai principali decisori statunitensi.