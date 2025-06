Juventus, Weah e McKennie snobbano il cibo italiano: "Non è il massimo, meglio quello americano"

Weah non ha dubbi: "Il cibo italiano non è il massimo, preferisco piuttosto quello italo-americano. Tutto quello che facciamo noi, in ogni caso, è migliore". McKennie rincara la dose: "Non avete varietà ragazzi, è tutto un pasta-pizza-pesce e carne. È cibo molto buono, però in America se mangio un hamburger in un posto e poi vado in un altro a 10 minuti di distanza mangiando sempre un hamburger, stai sicuro che il gusto sarà completamente diverso. Qui invece se prendo una pasta al pesto in un ristorante o in un altro lì vicino non cambia niente, è sempre uguale. Per questo scelgo il cibo americano".