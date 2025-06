Juventus, Tudor: "Sento di essere al posto giusto, Yildiz mix tra un 9 e un 10"

Sulla carta, i bianconeri non partono con i favori del pronostico, ma dispongono comunque di un buon potenziale per ben figurare durante la competizione: "Ognuno ha il massimo delle aspettative, la Juventus gioca sempre per vincere. Andremo per provare a fare il meglio e combattere gara dopo gara. Il calcio unisce, il pallone è il giocattolo più bello mai inventato nella storia dell’uomo. Unisce tutti sul rettangolo verde e non conosce differenze”.