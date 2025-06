Juventus, col Real tornano i titolari: Conceiçao e Kolo Muani dall'inizio. Ballottaggio Gatti-Rugani

Per Gatti non sarebbe la prima sfida contro Mbappé, che ha già affrontato in un Juventus-Psg di Champions League nel novembre 2022 (2-1 per i parigini). In quell’occasione l’inizio fu da incubo, con il gol del francese al 13’ e il giallo per il difensore appena due minuti dopo, ma Gatti seppe reagire, prese le misure all'avversario e per i restanti 75 minuti riuscì ad arginarlo con carattere e determinazione.