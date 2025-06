Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, vicini anche i rientri di Thuram e Frattesi

La squadra di Chivu tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì e la partita contro quella di Gallardo sarà decisiva per definire la classifica finale del girone: un pareggio, come detto, sarà più che sufficiente per qualificarsi, ma vorrebbe dire anche secondo posto alle spalle degli argentini, che hanno una miglior differenza reti. Dunque, in questo momento, significherebbe incontrare il Fluminense. Il tecnico rumeno sembra intenzionato a lanciare dal 1' Francesco Pio Esposito al fianco di Lautaro, mentre Dumfries potrebbe partire dalla panchina per una staffetta con Luis Henrique.