Rui Patricio, il bomber degli Emirati e quello delle Olimpiadi: ecco l'Al Ain, "fratelli" del City

Dall'emirato di Abu Dhabi al Mondiale per Club, l'Al Ain ha voglia di stupire. Inseriti nel gruppo G con Juventus, Manchester City e Wydad, gli emiratini, negli States grazie alla vittoria della AFC Champions League 23/24 con Hernan Crespo in panchina, si vogliono giocare le loro carte. E allora, in vista della partita in co-esclusiva sui canali Mediaset, proviamo a conoscere meglio gli avversari dei bianconeri.