Inter, Chivu: "Non si può fare tanto al momento, serve ritrovare energie dopo 9 mesi di battaglie"

Per l'Inter è già decisiva stasera contro l'Urawa Red Diamodnds (in diretta dalle 21 su Italia e in streaming su Sportmediaset.it): serve una vittoria contro i giapponesi per mettere in discesa la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. "Veniamo da nove mesi di battaglie - esordisce Christian Chivu nella conferenza andata in scena nella notte americana - e dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare una squadra ordinata e pulita, sarà una partita difficile come le altre". Il tecnico nerazzurro ammette: "Non si può fare tanto al momento, prima del Monterrey avevamo fatto solo due allenamenti al completo poi dopo la partita abbiamo concesso 48 ore per riprendersi. Questo non è un ritiro estivo dove provi novità, si possono fare richieste e provare cose che tra l'altro hanno già fatto in precedenza, ma i giocatori capiscono al volo".