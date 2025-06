Caldo torrido a Cincinnati: i sostituti del Dortmund guardano il primo tempo in tv nello spogliatoio

Tra stadi evacuati, allerte meteo e diluvi clamorosi, il Mondiale per Club 2025 sta regalando ogni giorno scene che in Europa non siamo poi così abituati a vedere. Il calendario adattato alle esigenze televisive globali ha imposto alla FIFA anche di programmare partite a orari pomeridiani, come nel caso di Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund che al TQL Stadium di Cincinnati ha avuto il calcio d'inizio alle 12 ore locali. Del 21 giugno, primo giorno d'estate. Risultato? Caldo infernale dentro e fuori dal campo e una scena mai vista prima negli spogliatoi.