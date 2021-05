Internazionali in salita per gli italiani: Berrettini parte da Basilashvili, Sinner nel tabellone con Nadal

MAIN DRAW MASCHILE

Per Fognini c'è il giapponese Nishikori, mentre Travaglia e Sonego attendono Paire e Monfils

Gli Internazionali BNL d'Italia aprono i battenti al Foro Italico con i sorteggi dei tabelloni. Tanti gli italiani da tenere d'occhio, in particolare nel maschile dove figurano ben otto azzurri - in attesa delle qualificazioni - tra cui Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego e le wild card Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. I più attesi agli Internazionali: Nadal, Djokovic, Sinner e non solo Getty Images

Getty Images

Subito in salita il percorso di Sinner, che al primo turno affronterà il francese Humbert e se dovesse passare avrebbe subito lo scoglio Nadal. Rivali transalpini anche per Travaglia e Sonego, che sfideranno rispettivamente Paire e Monfils. Sorteggio sfortunato anche per Fognini, che incontrerà nel primo match del Foro Italico il giapponese Nishikori. Berrettini, che questa sera sarà impegnato contro Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Madrid, farà il suo esordio contro Basilashvili. Hurkacz per Musetti, mentre Mager giocherà contro De Minaur e Caruso contro Goffin.

Djokovic occupa la posizione numero 1 del seeding e beneficerà quindi di un bye al primo turno, così come Dominic Thiem, Stefanos Tstitsipas e Andrey Rublev (parte alta del tabellone). Stesso discorso nella parte bassa per Rafa Nadal, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman e Alex Zverev. Gli ipotetici quarti di finale ad oggi potrebbero dunque essere: Djokovic-Tsitsipas, Rublev-Thiem. Medvedev-Schwartzman e Zverev-Nadal.

