Sorteggio tosto per Giorgi, Cocciaretto e Trevisan

TABELLONE FEMMINILE

Da segnalare la sfida Pliskova e la sempiterna Venus Williams. La sorella Serena sul cammino di Osaka

Sono tre le azzurre al via nel tabellone principale femminile degli Internazionali BNL d’Italia che si disputano sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma: Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, tutte ammesse grazie a wild card. Che bagarre in campo femminile: Halep cerca il bis Getty Images

Camila Giorgi debutta contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 46 WTA, già battuta lo scorso anno al primo turno di Linz. Quinta partecipazione agli Internazionali, la prima nel main draw per Martina Trevisan: la 27enne è stata sorteggiata al primo turno contro la kazaka Yaroslava Shvedova, numero 725 WTA. In caso di successo l’azzurra sfiderebbe al secondo turno la regina del tennis mondiale Ashleigh Barty. Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela al primo turno con la francese Caroline Garcia, numero 53 WTA, mai affrontata in carriera.

Minaccia nascosta per la numero 1 al mondo Barty, che ai quarti potrebbe incontrare nuovamente Sabalenka: la bielorussa è infatti una delle emergenti più in forma e questo settore del draw rischia di essere il più competitivo, complice anche la presenza di altre due giocatrici importanti come Pliskova e Mertens. Più morbida, sulla carta, la sezione del secondo quarto di finale, con un ipotetico scontro tra l'americana Kenin e l'ucraina Svitolina. In mezzo c'è una delle grandi favorite per la stagione sulla terra, Swiatek. Nella metà inferiore, Halep sembra quella con la strada più semplice verso le fasi decisive, mentre nell'ultimo quarto c'è un ipotetico scontro Osaka-Serena Williams che già fa brillare gli occhi degli appassionati.