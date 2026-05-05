Automobili Lamborghini e Babolat presentano le nuove versioni della BL.001

La BL.001 è la sintesi perfetta tra la secolare esperienza di Babolat nel campo delle racchette sportive e l’eccellenza a livello di tecnologie, materiali compositi e design ad alte prestazioni di Automobili Lamborghini. Per questa nuova evoluzione, particolare enfasi è stata posta su colori e finiture, elementi iconici che sono la cifra specifica dell’identità Lamborghini: ogni racchetta esprime questi tratti distintivi con inconfondibile audacia.