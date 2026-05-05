Automobili Lamborghini e Babolat presentano le nuove versioni della BL.001

© Ufficio Stampa
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Quando due brand che condividono la stessa passione per le performance si incontrano, il risultato non può che diventare un punto di riferimento. Prosegue la collaborazione tra Automobili Lamborghini e Babolat con la nuova evoluzione della racchetta BL.001, il modello da cui tutto è iniziato, ora proposta in nuove esclusive versioni. Coniugando innovazione e prestazioni, questa edizione limitata di appena 50 unità ritorna quest’anno in cinque nuove varianti cromatiche, presentate in anteprima assoluta a Lamborghini Arena, l’evento che celebra l’identità del brand.
La BL.001 è la sintesi perfetta tra la secolare esperienza di Babolat nel campo delle racchette sportive e l’eccellenza a livello di tecnologie, materiali compositi e design ad alte prestazioni di Automobili Lamborghini. Per questa nuova evoluzione, particolare enfasi è stata posta su colori e finiture, elementi iconici che sono la cifra specifica dell’identità Lamborghini: ogni racchetta esprime questi tratti distintivi con inconfondibile audacia.
Sviluppata tramite processi e materiali ispirati dalle supersportive Lamborghini e prodotta presso gli stabilimenti del brand a Sant’Agata Bolognese, la BL.001 si spinge oltre il concetto di mero prodotto tecnologico. Rappresenta il punto d'incontro tra due culture guidate dall'innovazione, dove le performance sono alla base di ogni scelta di design. Queste nuove versioni rafforzano ulteriormente il legame con l'universo Lamborghini, offrendo ai giocatori un’inedita dimensione del padel che vede convergere in ogni gesto tecnologia, design e passione.
Dal punto di vista tecnico, la BL.001 presenta una superficie in carbonio 3K, noto per la sua elevata reattività, che garantisce potenza e precisione ad ogni colpo. Il telaio è rinforzato con KORIDION, una schiuma rigida derivata da una tecnologia brevettata che migliora la rigidità strutturale e ottimizza il trasferimento di energia all’impatto. Progettata con un chiaro focus sulle sensazioni in campo, la racchetta offre un controllo eccezionale, trasformando ogni colpo in un’autentica esperienza ad alte prestazioni, perfetta per i giocatori più esigenti.
Per la seconda volta, la BL001 sarà presentata e testata in esclusiva durante Lamborghini Arena 2026, dal 9 al 10 maggio, presso l’iconico Circuito di Imola. Qui, media, influencer e pubblico avranno l’opportunità di scoprire questa eccezionale racchetta là dove è stata creata, rafforzando ancora una volta il solido legame che lega due brand iconici nei rispettivi settori di riferimento.