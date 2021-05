Cadute, contusioni e ritiri: finisce il Giro di Evenepoel e Ciccone

CICLISMO

La Corsa Rosa perde due protagonisti

A seguito della caduta subita nella 17ª tappa del Giro d'Italia, il 21enne della Deceuninck-Quick-Step Remco Evenepoel è stato costretto al ritiro. Lo comunica il team in una nota augurando al ciclista una piena guarigione. Il belga ha finito la tappa ed è poi stato visitato dal medico della squadra per accertamenti diagnostici che hanno rivelato contusioni del secondo metacarpo della mano sinistra, dell'articolazione sacro iliaca, rotula e ottava costola, oltre a borsite olecranica bilaterale. Getty Images

Ma il belga non è l'unico ad alzare bandiera bianca. La Trek-Segafredo, infatti, ha comunicato che "Giulio Ciccone non sarà al via della tappa odierna. Dopo una notte travagliata, durante la quale ha anche accusato qualche linea di febbre, Ciccone si è presentato al foglio firma. Ma dopo un'ulteriore valutazione del medico della squadra, poco prima della partenza, considerato lo stato generale di forte debilitazione dell'atleta, la Trek ha deciso di fermarlo per salvaguardare la sua salute e la sicurezza in gara". Per l'abruzzese, dunque, il Giro d'Italia finisce.