Francia, Mbappé come Thuram: "Votiamo e fermiamo gli estremisti"

Giornata di vigilia in casa Francia in vista del match di debutto a Euro 2024 contro l'Austria, in programma lunedì alle ore 21. Kylian Mbappé prima di soffermarsi sul match ha sottolineato che "la partita dedicata alle elezioni è più importante rispetto a quella contro l'Austria", confermando quanto detto dal suo compagno Marcus Thuram, entrambi contro l'estrema destra francese. "Non posso che condividere il pensiero e i valori di Thuram - ha detto la stella del Real Madrid - Siamo in un momento decisivo per la storia del nostro Paese: ogni voto conta e per questo invito i giovani a non nascondersi, ma a votare. Spero che saremo ancora orgogliosi di indossare questa maglia il 7 luglio (la data delle elezioni in Francia). Voglio essere orgoglioso di difendere un Paese che rappresenta i miei valori".