Spagna, de la Fuente: "Vinto con merito, orgoglioso di questi ragazzi"

QUI SPAGNA

Il ct delle Furie Rosse fa festa, ma chiede ai suoi che il trionfo a Euro 2024 sia un punto di partenza e non di arrivo

Spagna, è qui la festa































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Spagna vince Euro 2024 con merito, ma il ct Luis de la Fuente non vuole accontentarsi. Parlando ai media spagnoli al triplice fischio, il tecnico è euforico, e orgoglioso, ma per i suoi dovrà essere un punto di partenza e non di arrivo: "Spero che questo slancio serva a essere ogni giorno migliore. Si può sempre migliorare, questo è il nostro obiettivo, la virtù di questa squadra è che pensiamo sempre di essere un po' migliori".



Vedi anche euro 2024 Finale Euro 2024, Spagna-Inghilterra 2-1: Furie Rosse campioni d'Europa per la quarta volta

Ma è pur sempre una vittoria: "Non si può essere più felici di così. Vedere la gioia dei tifosi, i giocatori... Oggi è stato un giorno meraviglioso, una squadra campione d'Europa è stata incoronata con merito". "Oggi sono ancora più orgoglioso, dobbiamo migliorarci e ce la faremo perché questi giocatori sono un esempio per tutti, sono molto bravi" le parole del ct.

Su Nico Williams e Lamal: "Sono due giocatori e due ragazzi meravigliosi, che devono continuare a crescere e farlo con calma. Noi ce li godiamo in Spagna, ci daranno ancora tante soddisfazioni". Sul capitano Morata: "E' il nostro capitano, non è mai stato in discussione per le sue qualità calcistiche e umane. Effettivamente non gli viene riconosciuto quello che ha fatto, ma è un grandissimo giocatore e con il tempo sarà valorizzato come merita".