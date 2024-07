Olanda-Inghilterra: Kane & Co. ci riprovano, Gakpo ha il piede caldo

EURO 2024

Southgate ha eliminato Slovacchia e Svizzera, Koeman ha fatto fuori Romania e Turchia

© Getty Images A Dortmund è tutto pronto per scoprire chi tra Olanda e Inghilterra sfiderà la Spagna nella finale di Euro 2024. Dopo la delusione del 2021 contro l'Italia, gli uomini di Southgate vogliono battere gli Orange per andare poi a caccia di una rivincita. Arrivati a fari spenti fino a questo punto del torneo, gli uomini di Koeman invece vogliono continuare a stupire e a sognare in grande puntando l'ultimo atto del torneo a Berlino.

Vedi anche euro 2024 Inghilterra, carica Southgate: "È l'occasione per fare la storia"

Formazioni alla mano, da una parte toccherà a Kane e Bellingham prendersi l'Inghilterra sulle spalle, ma Southgate ha tante armi a disposizione da utilizzare per scardinare la difesa olandese, da Foden a Saka passando per Alexander-Arnold, Palmer e tanti altri. Nomi importanti che finora però non sono bastati per creare un gruppo tatticamente equilibrato e sviluppare un gioco organizzato capace di trasferire in campo un potenziale enorme e sfruttare al massimo le qualità degli attaccanti.

Tema che potrebbe risultare cruciale contro l'Olanda. Più compatta, ordinata e organizzata, la formazione di Koeman a Euro 2024 ha giocato infatti a tratti un buon calcio, mettendo in mostra i suoi talenti più preziosi e una retroguardia molto fisica con cui dover fare i conti. Depay e Gakpo saranno certamente gli osservati speciali dell'Inghilterra, ma occhio anche a De Vrij e Van Djik nel gioco aereo sui calci piazzati e alle incursioni di Dumfries e Aké sugli esterni. Tutto con una grande pericolosità in zona gol. In Germania l'Olanda del resto finora ha dimostrato di essere una delle poche nazionali ad andare a bersaglio con continuità segnando nove reti, tre con Gakpo.

PROBABILI FORMAZIONI

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. All.: Koeman.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. All.: Southgate.