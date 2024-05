Ilicic, dalla depressione a Euro 2024: è tra i pre-convocati della Slovenia

LA FAVOLA

Il 36enne fuoriclasse è rinato in questa stagione al Maribor e ora sogna di andare in Germania

© Getty Images C'è anche Josip Ilicic nell'elenco dei 30 pre-convocati della Slovenia in vista di Euro 2024. Dopo l'addio all'Atalanta di due anni fa, il 36enne trequartista è rinato al Maribor tanto da meritarsi il ritorno in nazionale a due anni e mezzo di distanza dall'ultima partita giocata il 14 novembre 2021 a Lubiana contro Cipro (2-1). I problemi personali (forte depressione) emersi negli ultimi tempi a Bergamo sono ormai alle spalle e ora Ilicic può coronare il grande sogno di giocare un Europeo con la propria nazionale.

Ilicic è ripartito in patria dal Maribor e, dopo una prima stagione da sole 14 presenze totali e due gol, quest'anno ne ha messe insieme 31 con 10 reti segnate, protagonista della stagione chiusa al secondo posto in classifica dal suo club.

Ilicic ha giocato nell'Atalanta per 5 stagioni, tra il 2017 e il 2022, scrivendo alcune delle pagine più belle della storia del club bergamasco e facendo le fortune di Gasperini. In totale ha vestito la casacca della Dea in 173 partite, con 60 reti e 44 assist, contribuendo con il suo sinistro magico alla prima storica qualificazione dell'Atalanta in Champions League. A livello personale, è ancora viva nella mente di tutti i tifosi orobici e amanti del calcio la quaterna rifilata in Champions al Valencia.

Un amore, quello tra Bergamo e Ilicic, che va al di là di ogni cosa. Lo scorso 26 ottobre circa 120 sostenitori della Dea diretti a Graz per la sfida di Europa League contro lo Sturm hanno deciso di fare una deviazione e si sono recati a Maribor, per andare a salutarlo. Ilicic ha anche ricevuto in dono uno striscione a suo modo storico ("Per quei tocchi così magici che ci hanno fatto venire i brividi, grazie Ilicic"), con cui i tifosi gli avevano dato l’addio e che hanno portato con loro in trasferta verso l’Austria.

Euro 2024, ecco tutte le rose delle 24 Nazionali al via