Francia, Deschamps: "Mbappé sta meglio, faremo di tutto per averlo contro l'Olanda"

Il ct alla vigilia della sfida contro gli Orange: "Ha avuto un brutto infortunio ma è meno peggio il naso che le caviglie o le ginocchia"

Mbappé: "Avete idee per una maschera?". E i social si scatenano































© x 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Mbappé ieri ha fatto l'allenamento e anche oggi, quindi vedremo e faremo di tutto con lo staff medico per renderlo disponibile per domani. Come tutti i giocatori vuole esserci, ha avuto un brutto infortunio ma è meno peggio il naso che le caviglie o le ginocchia". Alla vigilia della sfida contro l'Olanda a Lipsia, decisiva per la leadership del girone D di Euro 2024, il ct della Francia Didier Deschamps si mostra fiducioso sul recupero del neo attaccante del Real Madrid, che si è infortunato nella gara di esordio contro l'Austria e per cui è pronta la maschera protettiva.

"Mbappé sta meglio, se potrà giocare lo decideremo domani. Tutto sta andando per il verso giusto dopo quella botta che preso e le conseguenze

che ci sono state. Tutto sembra evolvere in senso positivo, ma vediamo - ha detto Deschamps in conferenza stampa - Speriamo di fare in modo che ci sia ma non sono particolarmente preoccupato". Sugli avversari: ""L'Olanda sta facendo molto bene, le mancano diversi giocatori, ma hanno comunque una squadra di qualità - ha detto ancora Deschamps a Sky Sport - L'obiettivo nostro e loro è cercare la qualificazione".