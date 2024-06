Europei, Mbappé carica i suoi prima dell'incontro con l'Austria: "Non abbiate paura di niente, divertitevi"

IL DISCORSO

L'attaccante del Real Madrid è intervenuto nello spogliatoio dei Blues prima della partita d'esordio vinta per 1-0 grazie all'autorete di Maximilian Wöber

"Divertitevi ragazzi, sono bei tempi. Sono le partite degli Europei, divertitevi. Non abbiamo paura di niente, giochiamo. Se giochiamo, passerà". A esprimere queste parole è stato Kylian Mbappé a pochi minuti dall'esordio agli Europei contro l'Austria. Una sfida che ha visto la Francia imporsi per 1-0 grazie a un'autorete di Maximilian Wöber, ma che verrà ricordata soprattutto per il carisma dell'attaccante del Real Madrid, costretto ad abbandonare il campo a causa di una frattura del setto nasale.

Prima che l'infortunio gli impedisse di continuare il match, l'ex giocatore di Monaco e Paris Saint Germain ha caricato i compagni come un vero capitano, presentando l'esperienza di un veterano: "Non dimenticate, i primi quindici minuti sono importanti per loro - ha spiegato Mbappé nel video condiviso sui social dalla Federcalcio transalpina -. Qualunque cosa accada, l'arbitro, il campo, i tifosi... pensiamo alla partita. Abbiamo i giocatori per giocare. Mettiamo la palla a terra e giochiamo con personalita'. Non importa cosa succede, abbiamo già lavorato sul pressing, soprattutto nel primo quarto d'ora".