Mbappé, la Federcalcio francese conferma: naso rotto ma nessuna operazione

L'INFORTUNIO

Il neo attaccante del Real Madrid è stato costretto a uscire prima al campo per la botta presa dall'austiaco Danso

Mbappé: "Avete idee per una maschera?". E i social si scatenano































© x 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Kylian Mbappé ha subito una frattura al naso. È tornato al campo base della squadra francese. Riceverà un trattamento nei prossimi giorni, ma non sarà sottoposto a un intervento chirurgico immediato. Verrà confezionata una maschera per consentire al numero 10 della nazionale francese di tornare all'attività agonistica dopo un periodo dedicato alle cure". Con questo comunicato uscito nella notte successiva alla partita con l'Austria, la Federcalcio francese ha fatto chiarezza sulla situazione dell'attaccante della Nazionale di Deschamps.

È stato lo scontro con l'austriaco Danso, a pochi minuti dalla fine del debutto francese con gli austriaci, a costringere il campione francese a uscire dal campo per la botta al naso. Dopo un veloce passaggio nello spogliatoio, l'attaccante è stato portato in ospedale, dove nella notte si è sottoposto a esami approfonditi. In un primo momento, riporta l'Équipe, sembrava che gli sarebbe toccato un intervento chirurgico. Questa eventualità è stata scongiurata, anche se il problema e il dolore rimangono.

La certezza attuale è che Mbappé è costretto a fermarsi ma non sono ancora chiari i tempi di recupero. La maschera gli potrebbe garantire la presenza in campo già dalla gara con l'Olanda, la seconda del girone, anche se c'è chi pensa che almeno fino agli ottavi sia complicato vederlo in campo.

SU X: "AVETE IDEE PER UNA MASCHERA?"