Euro 2024, Nadal "annuncia" i 26 della Spagna: out Cubarsí, Llorente e Aleix Garcia

La Spagna ha ufficializzato i 26 giocatori che prenderanno parte a Euro 2024. L'annuncio è arrivato sui social attraverso un video emozionale in cui Rafa Nadal ha prestato la sua voce come narratore mentre tutti i calciatori sono stati svelati dai rispettivi familiari: dai nonni ai genitori, dalle mogli ai figli, ma anche fratelli, sorelle e nipoti. Lista alla mano, Luis de la Fuente ha tagliato Cubarsí, Llorente e Aleix Garcia. A Euro 2024 la Spagna sarà una delle avversarie dell'Italia di Spalletti del girone B e la sfida tra gli azzurri e le Furie Rosse è in programma il 20 giugno all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.