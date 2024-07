Euro 2024, De La Fuente: "Pronti a lottare per la vittoria, dobbiamo imporre il nostro gioco"

SPAGNA

© Getty Images Alla vigilia della finale di Euro 2024, Luis De La Fuente prova a togliere un po' di pressione ai suoi giocatori ribadendo però la necessità di giocare l'ultimo atto del torneo senza tenere atteggiamenti tattici differenti rispetto a quelli mostrati finora. "Siamo in un momento eccezionale, giocare una finale di un Europeo è uno dei più grandi obiettivi sportivi - ha spiegato il ct della Spagna -. Ai giocatori dirò di giocare con concentrazione, ma anche di divertirsi perché hanno lavorato molto ed è arrivato il momento di raccogliere i risultati del lavoro fatto". "Se lo meritano. Le finali sono fatte per giocarsele - ha aggiunto -. Nessuno ha regalato nulla a questi ragazzi, lo hanno conquistante loro".

"L'orgoglio è nella finale, come ci siamo arrivati. E' chiaro che giocheremo per vincere - ha proseguito De la Fuente -. La memoria è fragile e ingiusta con quelli che giocano una finale. Però chi le ha disputate non se lo dimentica mai. L'orgoglio è essere in una finale". Quanto all'atteggiamento tattico che la Spagna terrà contro l'Inghilterra, il ct poi non prevede cambiamenti rispetto al solito gioco d'attacco: "La nostra tendenza è evidente, con i nostri giocatori è difficile rinunciare a quello stile". "Se non siamo al livello della Spagna, non avremo molte opportunità. È importante che la nostra identità e i nostri punti forza siano riconoscibili - ha aggiunto ribadendo il concetto -. Cercheremo di imporci giocando il nostro gioco. Siamo pronti a lottare per la vittoria".

Poi sull'Inghilterra: "Ha un potenziale calcistico fantastico. Dobbiamo affrontare la partita con le nostre armi e commettere meno errori dell’avversario. Domani potrà dare il meglio di sé. Noi dobbiamo avere più successo di loro".

"Siamo tranquilli, emozionati e desiderosi di scendere in campo. La partita di domani è una finale, molto impegnativa e complicata - ha continuato il ct della Spagna -. Siamo entrambe squadre forti, le migliori. Ecco perché ci troviamo in questa finale". "Bisogna essere chiari e concisi nel comunicare che in queste partite sono i particolari a fare la differenza - ha aggiunto -. In questo momento stiamo affrontando una finale davvero speciale".