Inghilterra, Southgate: "Per due anni ho pensato solo a come vincere Euro 2024"

INGHILTERRA

Il ct dell'Inghilterra in vista della finale con la Spagna: "Le ultime cinque o sei settimane sono state un vero e proprio ottovolante. Per noi occasione di riscatto"

© Getty Images Alla vigilia della finale di Euro 2024, Gareth Southgate ha svelato la sua "ossessione" per la vittoria degli Europei in corso in Germania. "Emotivamente, sarebbe impossibile per me prendere una decisione logica in questo momento perché il mio unico obiettivo per due anni è stato vincere questo torneo - ha dichiarato il ct dell'Inghilterra a Sky Sport UK -. "Abbiamo un'opportunità favolosa domani per raggiungere l'obiettivo che abbiamo stabilito fin dal momento in cui abbiamo lasciato il Qatar un po' prima di quanto avremmo voluto", ha aggiunto in conferenza stampa.

"Le ultime cinque o sei settimane sono state delle vere e proprie montagne russe, quindi in realtà non so a che punto sono se non essere molto concentrato sulla preparazione della squadra per questa partita - ha proseguito Southgate - Sono determinato a continuare a guidarli nel modo in cui ho fatto nell'ultimo mese", ha aggiunto. Abbiamo migliorato la credibilità del calcio inglese e il modo in cui viene percepito nel mondo ma, alla fine, finché non vincerai quel trofeo ci saranno sempre domande sia all'estero che in patria su ciò che abbiamo fatto - ha continuato Southgate ribadendo l'importanza dell'appuntamento contro la Spagna -. Il Paese si fermerà domani sera? Ne sei consapevole, ovviamente, ma non è quello che pensi quando entri in campo".

"Dobbiamo assicurarci di gestire bene le emozioni perché nelle partite importanti potresti non dover esibirti a un livello mai raggiunto prima - ha proseguito il ct dell'Inghilterra cercando di fare un'analisi tecnico-tattica della finale con la Furie Rosse -. Essere in grado di dare il meglio di te nelle partite importanti spesso è già un risultato". "Non è da tutti giocarle. Dobbiamo assicurarci di essere ben preparati - ha concluso -. Alla fine, quello che so è che il risultato di domenica determinerà il modo in cui saremo visti dagli altri".