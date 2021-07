Spagna, Luis Enrique: "Orgoglioso della squadra, l'Italia non vedeva l'ora di arrivare ai rigori"

SPAGNA

Il ct spagnolo dopo l'eliminazione: "Abbiamo fatto un grande Europeo. Siamo stati superiori"

Mastica amato Luis Enrique per l'eliminazione da parte dell'Italia dopo una grande gara della sua Spagna. "Tutti sono orgogliosi di questa Nazionale - ha spiegato il ct - L'obiettivo era quello di formare una squadra e che i tifosi potessero sentirsi orgogliosi dei propri giocatori. Alla squadra do un 9". Una stoccata agli Azzurri: "Nei supplementari non vedevano l'ora di arrivare ai rigori, mentre noi avremmo potuto giocare mezz'ora in più". Getty Images

Il commissario tecnico delle Furie Rosse pensa positivo in ottica futuro. Abbiamo fatto un grande Europeo. Siamo stati superiori e non abbiamo vinto solo per dei dettagli prima dei rigori. Dopo nove anni di traversata nel deserto, la Spagna è tornata. C'era una squadra che ci ha provato con più convinzione dell'altra. Per la Coppa del Mondo abbiamo veterani e giovani maturi che ci daranno molta gioia. Abbiamo fatto un applauso alla squadra, perché hanno fatto un lavoro bestiale. Ci sono molte persone in Spagna orgogliose della loro squadra. Ho ringraziato Morata e l'ho abbracciato. Ci ha permesso di sognare".

Parole al miele per Pedri. "Ma qualcuno ha visto cosa ha fatto Pedri, un ragazzo di 18 anni? Non ho visto nessuno così, nemmeo Iniesta, qualcosa di anormale".