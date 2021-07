L'Inghilterra prova a consolarsi: "Forse il calcio è sempre stato qui"

il messaggio

Il post su Twitter: "Non contano solo i trofei, il calcio va oltre. Abbiamo scritto un po' di storia ma..."

"Football is coming home" è stato il ritornello più cantato in Inghilterra durante Euro 2020 anche se poi la finale di Wembley ha raccontato un'altra storia. Il profilo Twitter della nazionale inglese prova a consolare i tifosi con un messaggio che fa leva sulle emozioni: "Abbiamo scritto un po' di storia ma non siamo riusciti a realizzare il sogno che tutti avevamo. Ma il calcio va oltre i trofei, lo abbiamo visto per tutta l'estate. Il calcio torna a casa? Forse è sempre stato qui".

(Il calcio. Non riguarda solo i trofei, e quanto stiamo ancora aspettando. Non è solo i gol che abbiamo o non abbiamo segnato. Il calcio riguarda il viaggio che abbiamo intrapreso, dalle nostre radici fino alla cima. Sono gli amici conosciuti nel percorso, le persone che rappresentiamo e stare al loro fianco quando le cose si fanno difficili. È stare insieme. Il calcio è famiglia. È comunità. È unione. È casa)