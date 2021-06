Italia, accordo sui premi: si parte già dall'approdo ai quarti di finale

EURO 2020

Confermate le cifre del precedente Europeo, con una novità. Ma tra le nazionali top, la nostra è quella che percepirà di meno in caso di vittoria finale

La Figc e il gruppo della Nazionale hanno definito quello che sarà il premio in caso di vittoria, e non solo, dell'Italia a Euro 2020. Dopo aver superato la fase a gironi, il presidente Gravina ha incontrato i leader Bonucci e Chiellini per stabilire quanto verrà riconosciuto economicamente ai giocatori. Cifre molto simili a quelle del precedente Europeo del 2016, con la sola novità riguarda l'inserimento del premio per i quarti di finale: 80mila euro lordi in caso di successo sabato sera contro l'Austria.

Vedi anche Euro 2020 Figc, Gravina: "È l'Italia che sognavamo e che tutti i tifosi volevano" Per il resto, l'accordo prevede 250mila euro a testa in caso di vittoria finale, 200mila per il secondo posto e 150mila euro per l'arrivo in semifinale.

Le cifre italiane, però, sono più basse di quelle delle altre nazionali top in caso di successo. L’Inghilterra ha promesso 540mila euro a giocatore, il Belgio attorno ai 435mila euro, Germania e Spagna circa 400mila. Francia e Portogallo sono sui 340mila euro.