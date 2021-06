Figc, Gravina: "È l'Italia che sognavamo e che tutti i tifosi volevano"

LE PAROLE

Il numero uno della Figc: "Black lives Matter? Non imponiamo nulla"

"È l'Italia che sognavamo e che tutti i tifosi volevano. Collettivo e gioia nello stare insieme". Il presidente della Figc Gabriele Gravina esprime tutto il suo entusiasmo per il cammino fin qui perfetto degli azzurri a Euro 2020. "Siamo protagonisti dentro ma anche fuori dal campo di gioco - ha proseguito a Casa Azzurri - Questa nazionale è un regalo per gli italiani dopo tanti mesi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti e affonda le sue radici in un percorso di tre anni, esaltante e supportato da tutti".

"Abbiamo poi vinto la scommessa più grande, quella di riportare la gente allo stadio in sicurezza, un messaggio di speranza per il futuro del Paese - ha detto ancora Gravina - Un mese fa sembrava impossibile un risultato di questo tipo, ora è realtà, All'Olimpico ci sono state 48mila persone ad assistere alle tre gare con un livello di sicurezza altissimo. Ringrazio di cuore i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo".

Per quanto riguarda la scelta di alcuni giocatori azzurri di inginocchiarsi per il 'Blacks Lives Matter' come federazione "poniamo in essere ogni attività contro ogni forma di razzismo. Ognuno lo dimostra tramite le sue sensibilità e le sue convinzioni. Ne abbiamo parlato con i ragazzi. Sapevamo che il Galles lo avrebbe fatto e i giocatori sono stati liberi. Qualcuno li ha seguiti, qualcuno ha applaudito, come i nostri tifosi. Lasciamo i ragazzi liberi di seguire le loro sensibilità".

E ancoira: "Smentisco categoricamente l'ipotesi di spostamento della final four a Roma o a Budapest, non ci sono i presupposti dal punto di vista organizzativo. Quanto sta accadendo a Budapest desta attenzione ma anche preoccupazione per capire cosa può generare nei 10-14 giorni di incubazione di questo maledetto virus. La Uefa non strizza l'occhio a Budapest. Per quanto ci riguarda chiederemo una leggera implementazione del pubblico per i quarti di finale, anche come test per le nostre societa' in vista del prossimo campionato".