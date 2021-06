Inghilterra-Ucraina, la Regione Lazio: "La quarantena va rispettata"

LA REGIONE LAZIO

Il quarto di finale che si giocherà all'Olimpico di Roma senza tifosi dalla Gran Bretagna

Inghilterra-Ucraina si giocherà senza tifosi provenienti dalla Gran Bretagna sugli spalti. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata". Getty Images

Dopo aver giocato le prime quattro gare a Wembley davanti ai propri tifosi, ora l'Inghilterra si giocherà l'accesso alle semifinali di Euro 2020 a Roma e lo farà senza l'apporto del proprio pubblico, fondamentale nella vittoria contro la Germania. Non verrà concessa, infatti, alcuna deroga per chi arriva dalla Gran Bretagna, che dovrà sottoporsi a 5 giorni di quarantena una volta sbarcato in Italia. Calcolatrice alla mano, significa che un tifoso che parte oggi alla volta di Roma dovrà rimanere in isolamento fino al 4 luglio, il giorno dopo l'incontro dell'Olimpico, dove saranno ammessi a questo punto i fan inglesi che sono già a Roma da qualche giorno.

All'Olimpico saranno ammessi - così come per le tre precedenti partite - 16mila spettatori. Il 68% dei biglietti è già stato venduto prima di conoscere chi fossero le due contendenti, mentre il restante 32% è stato ripartito ieri dopo l'esito degli ottavi di finale, tra le federazioni di Ucraina e Inghilterra. Ad entrambe andranno 2.500 biglietti, che rischiano di restare invenduti nel Regno Unito per l'impossibilità di rispettare la quarantena. A questo punto pare probabile che quei tagliandi verranno venduti agli inglesi residenti in Italia.

Massima attenzione sul caso da parte delle autorità italiane per il rischio di eventuali triangolazioni di voli, attraverso degli scali, e dell'eventuale arrivo a Roma. Possibili anche viaggi in auto, attraverso la Francia.

