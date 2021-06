Inghilterra e Portogallo rischiano ottavi complicati, la Spagna un clamoroso flop

EURO 2020

Il cammino verso la fase a eliminazione diretta degli europei si deciderà nelle ultime partite dei gironi

Non è un europeo delle sorprese come quello di 5 anni fa ma poco ci manca. Di certo ci sono nazionali prestigiose che si sono complicate, e parecchio in qualche caso, la vita. Basti pensare alla Spagna costretta a giocarsi la qualificazione nell'ultima partita o l'Inghilterra che rischia di passare come seconda alle spalle della Repubblica Ceca. Non va molto meglio al Portogallo dopo la pesante sconfitta subita dalla Germania.

Tra le presunte favorite viaggia alla grande il Belgio a punteggio pieno e praticamente sicuro del passaggio come prima del gruppo B. La Russia sarebbe seconda in caso di pareggio con la Danimarca. Se dovesse invece perdere (dando per scontata la sconfitta della Finlandia con la nazionale di Lukaku), ci sarebbero tre squadre a pari punti e tutto verrebbe deciso dalla differenza reti negli scontri diretti.

Stesso discorso fatto per il Belgio vale, nel gruppo C, per l'Olanda (impegnata nell'ultima partita con la Macedonia del Nord). Austria e Ucraina si giocano il secondo posto con la nazionale di Sheva favorita, in caso di pareggio, dal conteggio dei gol realizzati.

L'Inghilterra, nel gruppo D, si gioca il primo posto del girone con la Repubblica Ceca. Stessi punti (4), con un pareggio sarebbero in vantaggio i cechi per la differenza reti. La squadra che dovesse perdere potrebbe ritrovarsi nella stessa posizione di classifica di chi vince lo scontro tra Croazia e Scozia e l'accesso agli ottavi verrebbe deciso dagli scontri diretti.

Svezia a 4 punti, Slovacchia a quota 3, Spagna a 2 e Polonia a 1. Il gruppo E è ancora tutto in bilico. La nazionale di Luis Enrique, non battendo Hamsik e compagni nell'ultima partita del girone, rischierebbe l'uscita anticipata. Agli svedesi basta un pari con i polacchi per chiudere da primi (a meno di un clamoroso tracollo degli spagnoli contro la Slovacchia). Se invece Svezia-Polonia finisse in parità, Morata e compagni, vincendo con un buon punteggio l'ultima partita, potrebbero addirittura passare come primi.

Francia in testa nel gruppo F con un punto in più di Portogallo e Germania. Tutto si deciderà nello scontro diretto tra Mbappé e Cristiano Ronaldo. Se dovesse chiudersi con un pari, la Germania, battendo l'Ungheria, sarebbe prima nel girone. Probabile comunque che tutte e tre le big passino agli ottavi con l'ultima in classifica ripescata come migliore terza.